A Prefeitura de Curitiba abre nesta quarta-feira (7/12), às 10h, um lote extra de agendamento on-line para os dois Caminhos de Luz da Ligga. Os circuitos de carro que passam por estações natalinas tecnológicas e lúdicas dos parques Barigui e Náutico (Boqueirão) são atrações gratuitas do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022.

Neste lote extra serão disponibilizadas 300 vagas por dia (100 por sessão). A atração fica no calendário natalino da capital paranaense até dia 23 de dezembro, de terça-feira a domingo, com três sessões por dia: 19h às 20h; 20h às 21h e 21h às 22h.

Para fazer o agendamento é preciso ter cadastro na plataforma E-Cidadão, procurar o evento no Guia Curitiba e selecionar o dia e horário. O participante receberá um e-mail de confirmação. Confira aqui como fazer o agendamento no Caminho de Luz da Ligga.

De ônibus

A experiência lúdica e sensorial do Caminho de Luz também pode ser feita de ônibus. A Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) disponibilizou linhas especiais para o público aproveitar os circuitos que passam por dentro dos parques.

No Barigui, o embarque e desembarque é no Terminal Campina do Siqueira. No Náutico, o embarque é no Terminal do Boqueirão. Ambas as linhas funcionam das 19h às 21h30, com saídas a cada 15 minutos.

Os bilhetes custam o mesmo valor da tarifa atual (R$ 5,50) e o passageiro poderá fazer a integração no terminal com outras linhas urbanas da cidade.

Estações

As duas atrações têm um roteiro de 1,5 km. No Parque Barigui, o Caminho de Luz começa no portal de acesso pela BR-277 e segue até a Avenida Cândido Hartmann, passando por 12 estações. No Náutico, a atração margeia o lago na divisa com São José dos Pinhais e conta com oito estações pelo caminho.

Os carros e os ônibus circulam pelo Caminho de Luz a uma velocidade máxima de 10 km para que haja tempo de apreciar as atrações e fazer paradas para fotos.

As estações vão de Túnel de Luz à Casa do Papai Noel decorada com vários símbolos do Natal e muita tecnologia, como fibra ótica, LEDs, árvore de wi-fi, Alexa e vídeo game. A religiosidade também está presente, como a estação da Anunciação, com os atores interpretando a passagem bíblica em que Maria visita sua prima Isabel e dividem suas missões santas. Anjo da celebração e pastores, Santo Presépio e a Árvore de Natal que encerra o passeio nos Caminhos de Luz.

