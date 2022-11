Papai Noel abriu o Natal do Estação, na noite de ontem (Valquir Aureliano)

Amanhã, a Prefeitura de Curitiba vai abrir o primeiro dos dois lotes de agendamento on-line para o público visitar o Caminho de Luz: Parque Barigui e Parque Náutico. Os dois circuitos de carro (drive-thrus) são as únicas atrações do Natal de Curitiba 2022 – Luz dos Pinhais que precisam de agendamento.



Entre espetáculos, decoração e palcos, o Natal de Curitiba, maior programação gratuita de fim de ano do país, terá mais de 130 atrações previstas, algumas são inéditas e outras voltam repaginadas, como o Auto de Natal do Largo da Ordem, espetáculo que abrirá o calendário natalino da capital paranaense no dia 22 de novembro.



Com número limitado de inscrições para os drive-thrus, o primeiro lote vai ser aberto às 10h de amanhã, no Guia Curitiba. O segundo lote de agendamentos deverá ser aberto na quinta-feira da semana que vem. Nos dois parques, O Caminho de Luz é patrocinado pela Ligga Telecom.



“Os circuitos de carro foram uma alternativa segura e inovadora que garantiu a milhares de famílias curitibanas e de turistas desfrutarem a beleza e a magia do Natal nos dois anos de pandemia, e fizeram tanto sucesso que decidimos manter a atração na programação deste ano”, destaca Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal do Turismo de Curitiba.



O público poderá aproveitar o circuito no Parque Barigui de terça a domingo, de 29 de novembro a 23 de dezembro. Já no Parque Náutico, no Boqueirão, a atração ficará aberta de 3 a 23 de dezembro, também de terça a domingo.



Em ambas atrações haverá três sessões por dia: 19h – 20h; 20h – 21h e 21h – 22h. O percurso tem duração de aproximadamente 25 minutos.



O Natal de Curitiba 2022 vai até 23 de dezembro com atrações espalhadas pelos parques e praças, bares e restaurantes, espaços públicos e privados e ruas de Curitiba. São autos, corais, presépios, espetáculos, feiras, óperas e até rock’n roll natalino. A decoração poderá ser apreciada até dia 8 de janeiro.



Papai Noel desembarca

O Shopping Estação, que neste ano comemora seus 25 anos, lançou sua decoração de Natal com o espetáculo Circo dos Sonhos, ontem, com a chegada de Papai Noel. Toda a decoração é inspirada em elementos circenses, que estão presentes nas cores, nas atrações como o Carrossel e a Roda Gigante, nos quatro espaços instagramáveis e também no show natalino especial de aniversário do shopping.

O Papai Noel já desembarcou em outros shoppings de Curitiba. Desde o dia 2 de novembro ele já está presente no Shopping Curitiba.



Mueller

Papai Noel desce da chaminé em espetáculo na Avenida Cândido de Abreu

A chegada do Papai Noel Mueller acontece amanhã. O bom velhinho irá chegar por uma grande chaminé, às 19h. Em plena Avenida Cândido de Abreu. O show é assinado pelo coreógrafo curitibano nacionalmente conhecido, Octávio Mansur. O espetáculo marca também a abertura da Vila de Natal que, para celebrar as festas de final de ano, receberá o Circo Mueller – um espaço encantado para os clientes visitarem, se divertirem e fazerem fotos. O cenário do piso L4 terá um pórtico de entrada temático e uma árvore com um túnel iluminado. Uma roda gigante completa a atração e garante ainda mais diversão para toda a família. E a passarela mais famosa da cidade será transformada na Vila de Natal Mueller com elementos cenográficos em 3D.

Programação tem cinco novidades entre as mais de 130 atrações previstas neste ano

Entre espetáculos, decoração e palcos, o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022, maior programação gratuita de fim de ano do país, terá novidades. Das 130 atrações previstas, algumas são inéditas. Veja cinco delas:

Praça do Athletico — musical e decoração: O clima da Copa do Mundo vai marcar presença neste ano no Natal de Curitiba. Um dos novos espaços que se integra ao roteiro é a Praça Afonso Botelho, em frente à Arena da Baixada. Além da decoração especial, a Praça do Athletico, como é popularmente chamada, também será palco do espetáculo musical Torque.

Natal da Família Folhas na Escola de Sustentabilidade: O Bosque Zaninelli, no Pilarzinho, é outro local que estreia na programação natalina de Curitiba, com programação durante o dia e à noite. Na Escola de Sustentabilidade haverá cursos e oficinas de boas práticas ambientais com a Família Folhas. De noite, o cenário formado pelo lago e paredão de pedra vira palco natural para os espetáculos barrocos com anjos e gôndolas.

Jardim Encantado dos Sonhos no Botânico: Cartão-postal da capital paranaense, o Jardim Botânico vai proporcionar uma experiência única com o circuito a pé Jardim Encantado dos Sonhos. O local terá experiências que ativarão o imaginário coletivo e espaços de compartilhamento de atividades e união familiar. Desde o portal de entrada, o local será ornamentado com luzes coloridas.

Natal Rock and Roll: O Hard Rock Café Curitiba vai integrar neste ano a programação do Natal de Curitiba com apresentações ao vivo na varanda externa do prédio a cada 25 minutos e cortejo natalino de Harley Davidson.

Largo Antônio Bordin: O jardim vertical de plantas ornamentais nativas no Largo Antonio Bordin, no encontro das ruas Padre Agostinho com a Mário Tourinho (Campina do Siqueira), ganhará decoração especial para destacar a beleza orgânica do monumento. A ação tem patrocínio do Grupo Barigui.