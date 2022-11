Ricardo Marajó/SMCS

O Parque Barigui é o cartão-postal das estreias do Natal de Curitiba desta terça-feira (29). Às 19h30 começam os roteiros do circuito drive-thru Caminho de Luz da Ligga. Outra atração que vai estrear na programação é o acendimento da árvore de Natal ParkShoppingBarigüi, no lago do Parque.

O Caminho de Luz Ligga é feito com agendamento. São três sessões diárias (19h, 20h e 21h), de terça a domingo, com capacidade para 400 carros por hora, ou 1.200 por dia. As vagas para o Caminho de Luz do Barigui já estão esgotadas, mas a atração fica na programação até 23 de dezembro e quem não conseguiu agendar o passeio de carro pode visitar a atração de ônibus. Durante o percurso, o público passará por 12 estações cheias de surpresas tecnológicas e interativas lúdicas.

A outra atração, a árvore no lago, será acesa também no começo da noite. A árvore de 22 metros, instalada em uma ilhota artificial no lago do Parque Barigui, é a mais alta do Natal de Curitiba.