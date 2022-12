Luis Pedruco

Estreou ontem um dos mais belos espetáculos do Natal de Curitiba. Suspenso por dois anos por causa da pandemia do novo coronavírus, o Natal do Paço da Liberdade, na Praça Generoso Marques, voltou com a exibição de animações encantadoras em projeção mapeada. O espetáculo é uma das atrações que retornaram ao calendário desta 6ª edição do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022.

A fachada do Paço da Liberdade foi a tela para a exibição de animações encantadoras em projeção mapeada. Nas apresentações, músicos, bailarinos e acrobatas se juntaram para contar uma história natalina que resgata valores como a solidariedade, a fé e o amor. O espetáculo ainda pode ser visto hoje e amanhã, às 19h30.