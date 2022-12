Natal no Parque Barigui, no sábado à noite (Crédito: Divulgação/Hully Paiva/SMCS)

A maior árvore do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais ficou ainda mais iluminada na noite deste sábado (10/12): pela primeira vez na cidade e no natal curitibano tem um show de drones luminosos. Em apresentação única, 80 dessas pequenas aeronaves tornaram a vista noturna no Parque Barigui ainda mais encantadora, em um balé que formou várias imagens animadas ar, que empolgou quem assistiu ao espetáculo.









“Estamos fazendo o maior natal do Brasil e, este ano temos essa novidade tecnológica que alia o Natal a uma das diretrizes de Curitiba, a inovação. Convido todos a celebrar o espírito natalino esta noite e em todas as nossas atrações”, disse a presidente do Instituto Municipal de Turismo (IMT), Tatiana Turra.

Esta foi a primeira vez que Curitiba recebeu esse tipo de espetáculo e o curitibano foi conferir a novidade. Houve quem já estivesse esperando a atração em datas anteriores, postergada pelos dias chuvosos e se programou: teve quem levou cadeira, canga, cooler com comes e bebes para apreciar confortavelmente o espetáculo aéreo.

Foi o caso da professora Larissa Reifuer, 48 anos, que levou o filho Ian, 8 e o pai, o aposentado Nilo Reifuer, 75, para ver os drones. A cadeira desmontável que usaram já fica direto no carro, para ser acionada sempre que necessário. No bolso, o cronograma Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais com os eventos que já assistiram e os que ainda vão prestigiar.

“Estávamos aguardando esse show de drones e valeu muito à pena. Já assistimos ao Quebra-Nozes, ao Torque, e estamos aproveitando muito. É maravilhoso a cidade ofertar esses eventos à população”, disse a professora.

Teve também quem estava a passeio no parque a pé, de patins, de bicicleta, ou com os pets e parou para ver o que ia acontecer. O empresário André Praxedes, 42 anos, que levou, de bicicleta a filhinha Ayla, 1 ano e 4 meses, para acompanhar as imagens formadas pelas luzes das pequenas aeronaves. “Em casa, montamos também um pinheirinho para celebrar o natal, mas esta, de 22 metros, é muito mais iluminada”, disse.

Balé Aéreo

A apresentação começou com o acendimento das 54 mil luzes LED que decoram a esplendorosa árvore de Natal do ParqueSoppingBarigui, com 22 metros de altura, instalada em uma ilhota dentro do lago e se destaca na paisagem do parque.

Os drones decolaram do solo e iniciaram um sobrevoo no sobre o lago, formando no céu elementos natalinos em uma coreografia tecnológica. Em sete minutos, o público viu serem formados uma árvore de natal, imagens de presentes caindo de balão, um Papai Noel acenando a quem estava no solo, uma rena, um coração, as frases Eu <3 Curitiba e Feliz Natal e a logo do Park Shopping Barigui, patrocinador da árvore no Barigui e do show de drones.

“É uma honra poder ofertar esse presente para Curitiba, esta cidade tão bem cuidada e que celebra o maior natal do país”, destacou a superintendente do Park Shopping Barigui, Jacqueline Vieira de Lemos.

A apresentação foi uma oportunidade única na programação natalina da cidade deste ano e não se limitou as acrobacias sincronizadas dos pelas pequenas aeronaves não tripuladas: o público foi recebido ao som da entusiasmada Banda Lyra Curitibana e de personagens natalinos.

Barigui Iluminado

Um show de fogos de artifício encerrou a apresentação, mas não as atrações da noite no Parque Barigui. O local também foi iluminado com do circuito drive-thru Caminho de Luz da Ligga, em que curitibanos e visitantes à cidade fazem um percurso de magia, música, luz e encantamento pelo Natal nas vias do Barigui.

A instagramável árvore natalina, em si, é uma atração à parte, especialmente para quem faz questão de fazer um registro fotográfico do passeio. Com seus 22 metros e instalada em uma ilhota artificial no lago do espaço verde no bairro Santo Inácio, a estrutura fica lindamente duplicada em em seu reflexo na água, assegurando cliques dignos de muidas curtidas nas redes sociais.

Além da árvore principal, patrocinada pelo ParqueShoppingBarigüi, há uma segunda árvore de Natal, que finaliza o circuito do Caminho de Luz da Ligga. Também estiveram no evento a presidente da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), Ana Cristina de Castro, e a assessora do gabinete do prefeito, Cibele Fernandes Dias.

Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais

