Daniel Castellano / SMCS

A partir desta terça-feira (6), o espírito do Natal vai estampar na arquitetura neoclássica e art nouveau do Paço da Liberdade, na Praça Generoso Marques, no Centro. A fachada do histórico edifício que hoje abriga uma unidade cultural do Sesc será a tela para a exibição de animações encantadoras em projeção mapeada.

O espetáculo é uma das atrações que retornam ao calendário desta 6ª edição do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022. O público voltará a ocupar o calçadão no entorno do Paço para uma experiência artística e sensorial, que ficou de fora das duas últimas edições em razão da pandemia, mas agora promete um espetáculo inesquecível.

O show de projeção digital acontecerá de terça a quinta-feira, sempre às 20h30.