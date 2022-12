Divulgação/PIB Curitiba

Mais de 800 voluntários, com idades entre oito e 80 anos, participam do musical Nataleluia, que este ano completa 25 anos. O megaespetáculo natalino acontece nos dias 20, 21, 22 e 23 de dezembro, às 20 horas, na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Todos os anos, o grande desafio artístico da produção é contar uma história que todos conhecem, de forma criativa e inovadora. “Trazemos a verdadeira história do Natal, que é sobre Jesus. E não é só uma história, mas um propósito de vida”, explica o diretor executivo do musical e Pastor, Ragner Seifert.

Idealizado pelo Pastor Marcílio de Oliveira Filho (in memoriam), em 1997, o espetáculo apresenta músicas natalinas, teatro, corais adulto e infantil, orquestra, banda, solistas e dança. As coreografias de balé e de dança são assinadas pela coreógrafa Juliana Mendes. A direção de atores e toda a dramaturgia do musical é de Raissa Seabra. O musical se destaca também pela participação de adolescentes e adultos que vão dançar e fazer a tradução em libras. O espetáculo contará ainda com a participação do Grupo de Pandeiros da PIB.

O Nataleluia de 2022 vai rememorar coreografias e personagens marcantes da história cristã do Natal contada em anos anteriores, com uma nova montagem e músicas como “De Belém para a Cruz” (2018); “O Esplendor do Natal” (2019); “Um olhar para o Céu (2020); e “Um lugar para nascer” (2021). “A nova montagem de palco terá a orquestra e coral juntos no palco com atores e bailarinos”, conta o diretor musical do Nataleluia, Guto Silva.

Além de Silva e Seifert, o musical tem a direção geral do Pastor Paulo Davi, a direção artística de Samuel Barros, a regência do coral de Elaine Kossar Pimentel e a regência da orquestra de Even Zub.

O evento é aberto à população e os ingressos podem ser adquiridos no site da PIB Curitiba pelo valor de R$ 15,00 (https://nataleluia.com.br/ingressos). A arrecadação é para a manutenção do evento e parte do valor será revertida à Associação Batista de Ação Social (ABASC).

Serviço:

Evento: Nataleluia, 25 anos

Onde: Primeira Igreja Batista de Curitiba, na rua Bento Viana, 1.200, Batel

Quando: 20,21,22 e 23 de dezembro

Horário: 20h

Ingressos: https://nataleluia.com.br/ingressos

Veja mais em www.nataleleuia.com.br