Fundo de Financiamento Estudantil,Fies (Marcello Casal jr/Agência Brasil)

Desde a publicação da Medida Provisória nº 1.090, em 30 de dezembro de 2021, já foram realizadas, na Caixa, mais de 192 mil solicitações de renegociação dos contratos do FIES, resultando em R$ 5,1 bilhões em descontos.



Os clientes têm até o dia 29 de dezembro, último dia útil do ano com expediente bancário, para realizar a renegociação com as condições previstas, podendo obter descontos de até 99% do valor da dívida.

A renegociação pode ser feita por meio do portal SifesWeb, pelo aplicativo FIES Caixa, ou em qualquer agência do banco.