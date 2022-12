Divulgação



Na madrugada da última sexta-feira (2), uma equipe da Guarda Municipal de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, realizava o patrulhamento preventivo próximo a sede da Prefeitura, quando uma pessoa informou ter avistado dois indivíduos pulando o muro do prédio público.

Imediatamente a equipe entrou no local e constatou que um ônibus havia sido arrombado e que duas baterias tinham sido roubadas. Logo em seguida a viatura foi até a casa onde os suspeitos teriam entrado e no local acabou localizando os equipamentos furtados.

Na residência em questão foi feito contato com um cidadão o qual relatou que seu filho seria dependente químico e que frequentemente realizava furtos. Momentos antes da chegada da Guarda Municipal, ele teria ido ao bairro Ferrari.



Com auxílio de outra equipe da GMCL foram realizadas buscas e o suspeito de 38 anos de idade foi localizado na Rua Caetano Munhoz da Rocha, ele confessou que havia realizado o furto, com intuito de vender as baterias para depois comprar drogas. Ao ser identificado foi constatado um mandado de prisão vigente pelo crime de sequestro e cárcere privado. Diante da constatação ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado até à 3ªDRP, sendo autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado.