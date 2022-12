(Daniel Castellano/SMCS)

A Rodoferroviária de Curitiba prevê 13,7 mil embarques nesta semana de Ano Novo. O movimento deve ser 5% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. A previsão é que parte destas pessoas embarquem em 450 ônibus já nesta segunda-feira (26/12), número que deve chegar a 21 mil na sexta-feira (30/12) com 660 veículos. Para a virada do ano, o litoral do Paraná é o destino mais procurado, com 40%, seguido por Santa Catarina (22%), interior do Paraná (18%), São Paulo (10%), Rio de Janeiro (4%), Rio Grande do Sul (3%) e outros (3%).

Para dar conta da demanda, haverá reforço para o atendimento com operações de agentes de trânsito nas áreas internas, bem como nos acessos ao terminal rodoviário, aumento no efetivo da Guarda Municipal, principalmente nas entradas do terminal, e fiscalização de táxi. As linhas de ônibus que dão acesso ao terminal terão veículos de reserva à disposição da fiscalização em caso de necessidade.