José Fernando Ogura/AEN

No Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado hoje, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), da Secretaria Estadual da Saúde, reforça a campanha para incentivar a continuidade da doação voluntária e conscientizar as pessoas sobre a importância deste ato, principalmente no período de férias. Os números deste ano ainda preocupam. De acordo com dados da entidade, neste ano, até o mês de outubro, 170.088 doadores compareceram nas 22 unidades coletoras espalhadas pelo Paraná. No doze meses de 2021, foram 211.793 voluntários, uma média mensal de 17 mil pessoas. Nacionalmente, a data foi escolhida justamente porque no fim de ano as doações costumeiramente diminuem, por causa das festas de fim de ano e as férias, ao mesmo tempo em que a demanda por sangue sobe. Hoje, no Hemepar, os doadores serão homenageados para marcar a data.