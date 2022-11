Centro de ateendimento psicosocial do Prumos (Crédito: Divulgação/Ricardo Almeida/SESP)

As inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de 85 servidores temporários para o Prumos – Programa de Saúde Mental aos Profissionais da Segurança Pública do Estado do Paraná, se encerram no próximo domingo (6).

O processo seletivo, que tem validade de um ano e pode ser prorrogado uma única vez, prevê o preenchimento de vagas para todas as regionais do programa.

Atualmente são quatro Centros de Atendimento: Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel, localizados estrategicamente longe das instituições, onde o servidor tem discrição e privacidade durante toda a consulta, e 20 Seções de Atendimento psicossocial localizadas em salas nas próprias instituições e imediações.

“O Prumos oferece atendimento psicológico e de assistência social aos servidores da área da segurança pública e aos seus dependentes. Tem o foco, tanto de atendimento, quanto da criação de ações de prevenção e capacitação para esses profissionais, com o olhar voltado para a importância e a valorização dos seus servidores”, explicou a coordenadora do Programa Prumos, Tatiana Dallastra.

No edital nº 71/2022, publicado no Diário Oficial nº 11.284 no dia 20 de outubro deste ano, informa que serão contratados 70 psicólogos e 15 assistentes sociais que irão atuar em todo o Estado. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 3.842,33 mensal.

O edital pode ser consultado aqui. As inscrições devem ser feitas aqui.