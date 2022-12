Divulgação

Uma briga entre duas mulheres, que são vizinhas e possuem grau de parentesco, quase terminou em tragédia na manhã deste sábado, em Cascavel, no oeste do Paraná. Segundo informações do jornal Catve.com, um carro foi danificado com golpes de uma pá de ferro e a proprietária do veículo ainda foi esfaqueada.

A confusão, ocorrida no bairro Morumbi, teria começado após a vítima estacionar uma caminhonete na frente da casa da agressora. Em seguida as duas começaram a discutir e a agressora pegou uma pá de ferro, que utilizou para danificar o carro da parente. Em seguida, ainda desferiu um golpe de faca contra a outra mulher, que estava dentro do veículo e foi ferida no ombro.

Segundo a Polícia Militar, a situação remete a uma briga antiga entre as duas mulheres e a vítima sofreu um ferimento profundo, sendo encaminhada em estago grave ao Hospital Universitário de Cascavel. A agressora, por sua vez, foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil por tentativa de homicídio.