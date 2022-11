Operação Expresso (Crédito: Divulgação/PCPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Receita Federal, a Receita Estadual, a Polícia Científica, o Ministério Público do Paraná (MPPR) e a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), cumpriu 15 ordens judiciais contra uma organização criminosa suspeita de praticar fraudes fiscais, na manhã desta sexta-feira (dia 4).

