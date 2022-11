Geraldo Bubniak/AEN

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) publicou uma nova resolução sobre o uso de máscaras nesta nova onda de Covid que atinge todo o Brasil. A nova Resolução Sesa nº 786/2022, segue recomendando o uso da máscara em todo o Estado e deixando em caráter obrigatório a utilização por indivíduos com suspeita ou confirmação da doença, além de trabalhadores de saúde que tenham acesso direto a pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19.



A Sesa ressalta que a Resolução é uma recomendação no âmbito estadual e os municípios possuem autonomia para definição de medidas específicas, dentro da realidade epidemiológica de cada um. A pasta reforça que a maior ferramenta comprovada contra a disseminação do vírus é a vacinação e que, Estado e municípios devem atuar juntos pela conscientização da população, intensificando a necessidade da completude vacinal com todas as doses disponíveis.. As Resoluções estão disponíveis no site da Sesa: https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Resolucoes.

Na semana passada, com aumento de atendimentos de casos respiratórios, a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS) reforçou a necessidade de uso de máscara, vacinação e intensificação na testagem contra covid-19. De acordo com o diretor de Centro de Epidemiologia da SMS, o médico Alcides Oliveira, os indicadores pedem cautela e reforço das medidas de prevenção. “Estamos vendo um cenário epidemiológico muito similar ao vivido em 2020, um aumento de casos respiratórios no início de novembro, mas com diferenciais bem importantes: temos vacina e sabemos que o uso de máscara é um grande aliado na prevenção de infecções respiratórias”, alertou.

Último boletim

A Saúde registrou nesta segunda-feira (21) 424 novos casos de Covid-19, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR). Neste boletim não foi acrescentado nenhuma nova morte.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de: novembro (346), outubro (72) e fevereiro (1) de 2022; julho (1) e abril (2) de 2021; e dezembro (2) de 2020.

O total de casos passou para 2.749.633 e o de mortes para 45.220.