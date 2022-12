Divulgação

A Arteris Litoral Sul informa que finalizou a obra de instalação do telamento dinâmico para contenção de encosta atingida pelas fortes chuvas no fim do último mês, no km 668,7, em Guaratuba, no Paraná. O dispositivo traz mais segurança aos usuários no trecho e permite uma melhor operação da rodovia, reduzindo a necessidade de bloqueios em caso de chuvas intensas.

Com a intervenção, a Operação Especial programada no trecho segue em vigor com a liberação de faixas reversíveis durante os períodos de maior movimento, principalmente na festa de fim de ano e nas férias de verão, tanto no sentido Santa Catarina quanto em direção à Curitiba.

A Operação Especial está sendo realizada com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para garantir a segurança viária e a redução do tempo de viagem do usuário no km 668,7, da BR-376, neste período de grande movimentação. De acordo com a programação, no Ano Novo (30 e 31/12 e 1º e 2/1), estarão liberadas duas faixas reversíveis, de acordo com a necessidade do tráfego local, que vão dar vazão ao tráfego, alternativamente, tanto na descida (pista sul) quanto na subida da serra (pista norte).

No mesmo período de feriados, a PRF irá proibir o tráfego de veículos pesados articulados na BR-376, em ambos os sentidos, em dias e horários diferentes, conforme a descrição abaixo. Os retornos e rotas alternativas serão realizadas pelos agentes policiais na praça de pedágio de Garuva, no km 1 da BR-101, em Santa Catarina, e no posto da PRF em Tijucas do Sul, no km 662 da BR-376, no Paraná.

Ano Novo

30/12 – 14h às 0h

31/12 – 6h às 18h

1/1 – 14h às 0h

2/2 – 6h às 12h

Todo o trecho estará devidamente sinalizado para orientação de quem irá trafegar nesses períodos, porém, a concessionária seguirá a atualização das condições de tráfego, rotas alternativas e bloqueios emergenciais devido ao mau tempo ou a obras por meio do seu perfil no Twitter (@Arteris_ALS) e pelo telefone 0800 725 1771. A empresa aproveita para reforçar que o usuário utilize esses canais oficiais de comunicação para se programar e viajar com mais tranquilidade.

Plano de ação para liberação da via

A Arteris Litoral Sul elaborou um plano de ação para o aumento gradativo da capacidade de tráfego no km 668,7 da BR-376/PR nas próximas semanas. As obras que serão realizadas no local vão permitir a redução gradual dos tempos de viagem, com benefícios para a temporada de verão, mantendo como prioridade máxima a segurança dos usuários. As principais mudanças vão ocorrer em um prazo de 30 dias. A realização dos trabalhos no local depende das boas condições climáticas para a realização de obras.

Na pista Sul (sentido Florianópolis) a Arteris Litoral Sul está atuando para estabilização e contenção definitiva da encosta onde houve o deslizamento no dia 28 de novembro. A concessionária enviou recentemente maquinário específico para a retirada de rochas e realizou a preparação do terreno para a aplicação de tela de alta resistência (barreira dinâmica), permitindo maior proteção dos usuários. Os avanços nesta frente de obras já garantem abertura reversível de pelo menos mais duas faixas para o trânsito enquanto outros trabalhos continuam a ser realizados com segurança, inclusive de trabalhadores que atuam no local.

Já em um prazo de 30 dias a concessionária planeja a liberação de outras duas faixas na pista Norte (sentido Curitiba). No local existe uma cortina de concreto que também foi atingida pelas fortes chuvas de 28 de novembro. O local já estava em obras de estabilização de talude. Esse trabalho será totalmente concluído em 180 dias.

Importante lembrar que as mudanças na operação parcial da rodovia serão informadas ao passo que as obras evoluírem e que a concessionária segue monitorando as encostas localizadas na área de concessão da rodovia, o que inclui a encosta do km 668,7.