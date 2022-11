Reprodução flyer

A segunda edição do Novembro Negro da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) vai celebrar os 70 anos da obra “Pele Negra, Máscaras Brancas”, do psiquiatra e filósofo Frantz Fanon (1925-1961), obra fundamental para o debate antirracista. O evento será realizado de 16 a 18 de novembro, no câmpus de Curitiba da instituição, com inscrições gratuitas. Na programação, mesas de conferências, comunicações de trabalhos científicos e apresentações musicais.

“Precisamos reforçar a importância intelectual e cultural de personalidades negras na história não apenas do Brasil, mas mundial, na contramão de empreitadas que de certo modo invisibilizam tal protagonismo. A ocasião das sete décadas da publicação de ‘Pele Negra, Máscaras Brancas’, um marco para as discussões étnico-raciais, vem ao encontro do objetivo do evento”, comenta o professor Sérgio Luis do Nascimento, do Núcleo de Estudos em Educação e Relações Étnicas da PUCPR.

Na obra, Fanon propôs uma análise da psiquê de pessoas negras que desenvolveram suas vidas sob a ideologia de um sistema colonial que compreende o ser humano branco como o ideal. Como consequência disso, o filósofo constatou o desenvolvimento de diversos sintomas que influenciavam a autoestima de pessoas negras, uma vez que, não estando nos conformes do “ideal de ser humano”, desprezavam a si mesmas.

Feita tal constatação, o autor buscou propor a conscientização sobre as raízes do discurso do branco como ideal, na intenção de ensejar o que, atualmente, é possível chamar de “orgulho negro”.

Confira a programação:

– Dia 16 de novembro (quarta-feira) – 19h às 21h – Mesa “70 anos de ‘Pele negra, máscaras brancas’: a atualidade de Frantz Fanon”;

– Dia 17 de novembro (quinta-feira) – 19h às 21h – Mesa “A mulher negra no contexto da produção científica no Brasil”;

– Dia 18 de novembro (sexta-feira) – 18h às 21h – Mesa “‘Pele negra, máscaras brancas’ pressupostos e repercussão”.

Todas as mesas serão realizadas no auditório John Henry Newman, localizado na biblioteca do câmpus Curitiba. Já as apresentações de comunicados científicos ocorrerão em formato híbrido.

Inscrições – A participação no evento é gratuita, mas é necessário realizar inscrição prévia no site oficial, onde também estão disponíveis informações sobre a programação e os palestrantes: https://www.even3.com.br/inndp7adpnmb2022/.

Serviço:

II Novembro Negro da PUCPR: 70 anos de “Pele negra, máscaras brancas”

Data: de 16 a 18 de novembro

Local: Câmpus Curitiba da PUCPR – Rua Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho

Inscrições gratuitas

Mais informações: https://www.even3.com.br/inndp7adpnmb2022/