Reprodução/Setran

O novo binário das ruas Izaac Ferreira da Cruz e Emanoel Voluz, no Pinheirinho, começa a funcionar a partir desta quinta-feira (15/12), às 11h. O trecho contará com uma ciclofaixa de 900 metros. A mudança também irá ocasionar alterações no trajeto das linhas do transporte coletivo.

A mudança é implantada pela Superintendência de Trânsito (Setran) para melhorar a circulação e ligação viária na região. Agentes da Setran estarão no local nos próximos dias para orientar os motoristas. Em caso de chuva, a implantação será cancelada e reagendada.

Com a mudança, a Rua Izaac Ferreira da Cruz passa a ter sentido único de circulação da Rua Mal. Octávio Saldanha Mazza para a Rua Rosa Tortato. Já a Rua Emanoel Voluz passa a ter sentido único de circulação da Rua Rogério Xavier Rocha Lourdes para a Rua Victor Modesto de Oliveira.

Além das ruas do binário, o sentido de outras vias da região também será modificado. Esse é o caso da Rua Rosa Tortato, que passa a ter sentido único de circulação da Rua Izaac Ferreira da Cruz para a Rua Joaquim Ferreira Bello. Em outro trecho, a Rosa Tortato passa a ter sentido único de circulação da Izaac Ferreira da Cruz para a Rua Emanoel Voluz.

Outra mudança é na Rua João Laertes Bochnia, que passa a ter sentido de circulação em mão inglesa entre as ruas Ricardo Gasparian Machado e a Emanoel Voluz.

Além das alterações de sentidos, um novo semáforo foi instalado no cruzamento da Rosa Tortato com a Emanoel Voluz. Outros quatro semáforos já existentes foram readequados.

Para receber as mudanças no trânsito, a prefeitura ainda executou uma série de obras de melhorias na região.

Intervenções

Cada mudança no trânsito da cidade é precedida de estudos técnicos, avaliando dados de fluxo de veículos, de pedestres e de impactos no tráfego gerado, a partir do acompanhamento da Setran e das demandas recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão.

Linhas de ônibus

O início do binário das ruas Izaac Ferreira da Cruz e Emanoel Voluz, nesta quinta-feira (15/12), a partir das 11h, vai provocar mudanças no itinerário de 12 linhas de ônibus entre os terminais Pinheirinho e Sitio Cercado. Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), que gerencia o transporte coletivo, essas linhas transportam, juntas, 20.285 pessoas em dias úteis.

As linhas que passam a ter novo trajeto são: 507-Sitio Cercado (horário); 600 -Tequaly/Quartel General; 610-S.Cercado/C.Raso; 630-Vitória Régia; 633-Maria Angelica; 635-Londrina; 636-Rio Negro; 637-Sta Joana; 640 -Palmeira; 644-Pinheirinho/CIC; 649-Pirineus; e 689-Mad. São Pedro/Rio Negro.

A área de operações do transporte coletivo da Urbs elaborou um descritivo de como ficarão os itinerários nas 12 linhas. Cartazes informando sobre as mudanças foram anexados dentro dos ônibus para que os passageiros possam programar seus deslocamentos.

Confira as mudanças

A linha 507 – Sitio Cercado (horário) terá seu itinerário alterado para as ruas Rosa Tortato e Emanoel Voluz, sentido Terminal Pinheirinho.

A linha 610 – S.Cercado/C. Raso terá seu itinerário alterado para as ruas Izaac Ferreira da Cruz, Tijucas do Sul, Francisco Claudino Pereira, Marte e Dr. Levy Buquera, sentido Terminal Sítio Cercado; e Rua Izaac Ferreira da Cruz, Estação Tubo Xapinhal, Rosa Tortato e Emanoel Voluz, sentido Terminal Capão Raso.

As linhas 635-Londrina, 636- Rio Negro, 637 – Sta Joana e 640 – Palmeira e 689 -Mad. São Pedro/Rio Negro terão seu itinerário alterado para as ruas Rosa Tortato e Emanoel Voluz, sentido Terminal Pinheirinho. As linhas terão novos pontos de parada na Rua Emanoel Voluz, entre as ruas Dilermando Pereira de Almeida e Pedro Frederico Voluz; entre Humberto Zanato e Al. Nsa. Sra. do Sagrado Coração; e entre José Afonso Cordeiro e Victor Modesto de Oliveira. Os pontos de parada da Rua Izaac Ferreira da Cruz, entre as ruas José Ferreira da Rocha e Dilermando Pereira de Almeida, e entre Humberto Zanato e Al. Nsa. Sra. Do Sagrado Coração, sentido Terminal Pinheirinho, serão desativados.

As linhas 600 – Tequaly/Quartel General, 630 – Vitória Régia e 644 – Pinheirinho/ CIC terão seu itinerário alterado para as ruas Izaac Ferreira da Cruz, Al. Nsa. Sra. do Sagrado Coração e Emanoel Voluz, sentido Terminal Pinheirinho. As linhas terão novo ponto de parada na Rua Emanoel Voluz, entre as ruas José Afonso Cordeiro e Victor Modesto de Oliveira.

A linha 633 – Maria Angélica terá seu itinerário estendido para as ruas Prof. Júlio Theodorico Guimarães, Francisco Claudino Ferreira, Padre Rafael José Kalinowski e Miguel Raicoski Sobrinho, passando a realizar itinerário circular no bairro. A linha terá novos pontos de parada na rua Prof. Júlio Theodorico Guimarães, entre as ruas Neusa de Fátima Ferreira e Abdias Galdino da Silva; na Rua Francisco Claudino Ferreira, entre as ruas Arcília Becher dos Santos e Gaipava e entre Sebastião Gomes Oliveira e Padre Rafael José Kalinowski, e na Rua Miguel Raicoski Sobrinho, entre as ruas Gaipava e Mar Cáspio.

A linha 649 – Pirineus terá seu itinerário alterado para as ruas Al. Nsa. Sra. Do Sagrado Coração, Antônio Skrepec, João Lemos dos Santos, José Manoel Voluz e Marte, sentido Terminal Sítio Cercado, e ruas Marte, José Manoel Voluz, João Lemos dos Santos, Antônio Skrepec, Al. Nsa. Sra. do Sagrado Coração e Emanoel Voluz, sentido Terminal Pinheirinho.

Linhas que não mudam

Segundo a Urbs, outras sete linhas da região não terão mudança de itinerário: 508-Sitio Cercado (anti-horário); 528-Boqueirão/Pinheirinho; 638-Pinheirinho; 639-Futurama; 641-Luiz Nichele; 642-Ganchinho; e 643-Umbará. Juntas, essas linhas transportam 20.995 pessoas por dia.