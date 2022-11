Reprodução/Ippuc

Com cerca de 2 km de extensão, o novo binário das ruas Santa Catarina e Eugênio José de Souza/Palmeiras, no bairro Água Verde, começa a funcionar nesta terça-feira (8), às 11 horas. A mudança também irá ocasionar alterações no trajeto de três linhas do transporte coletivo.

Com a mudança, a Rua Santa Catarina passa a ter sentido único de circulação da Guilherme Pugsley para a Rua Sergipe e a Eugênio José de Souza da Rua Sergipe para a Avenida dos Estados. A Rua Palmeiras passa a ter sentido único de circulação da Avenida dos Estados para a Rua Guilherme Pugsley.

Além das mudanças de sentido único, também haverá alterações na preferência de tráfego em quatro pontos. Agentes da Setran estarão no local nos próximos dias para orientar os motoristas.