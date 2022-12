Na semana passada aconteceu a cerimônia de inauguração dos vitrais da fachada do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, em Curitiba. A renovação da fachada externa faz parte das festividades de Nossa Senhora de Guadalupe.

A Missa Solene foi presidida pelo padre Reginaldo Manzotti e contou com a participação da equipe



Os vitrais

Os vitrais não só revitalizaram o espaço como deram um significado mais amplo a obra evangelizadora do Santuário, pois a fachada tornou-se uma extensão da espiritualidade vivenciada no local.

A obra registra simbolicamente os passos de uma caminhada contínua e progressiva “rumo ao alto”, o que a denominou de “Caminho de Luz, caminho de Salvação”. Entre os vitrais restaurados da nave da igreja, estão 62 obras e mais três conjuntos em formato de ogiva, que medem três metros de largura por oito de altura, totalizando aproximadamente 300 peças.



O reconhecimento pela ONU

A escolha pelo uso do vidro simboliza o desejo de constante renovação e respeito ao ambiente. Além de moldáveis e 100% recicláveis, os novos vitrais foram inscritos e catalogados no banco de dados da Organização das Nações Unidas (ONU) como “interesse histórico”.

Em entrevista às redes de comunicação locais, o padre Manzotti afirmou: “A conquista para o Santuário é de relevância, porque nós estamos falando daquilo que Igreja sempre acreditou: evangelizar de todos os modos. Os vitrais falam do sacramento, do Pai Nosso, explica o ‘creio’. São pessoas que vem de todos os lados Brasil que agora vão poder olhar na parte de trás alguns sinais da fé. É uma forma de evangelizar, é uma forma de através do belo, remeter a Deus. Por tanto, é mais uma referência para nossa querida cidade de Curitiba, nesse aspecto de Evangelização e de acolhimento.”

O vitral pode ser apreciado na torre, pela parte externa do Santuário, nos cruzamentos das ruas Conselheiro Laurindo esquina com a Pedro Ivo.