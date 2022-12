Rua alagada em Campina Grande do Sul: cidade ficou “sitiada” (Franklin de Freitas)

Um novo boletim divulgado nesta quarta-feira (30) pela Defesa Civil sobre as ocorrências por conta das chuvas intensas que causaram inundações, enxurradas e alagamentos em municípios do Litoral e da Região Metropolitana, aponta que, até as 18h30, 4.210 pessoas foram atingidas diretamente. Destas, 1.105 estão desalojadas e 47 desabrigadas, 629 casas foram danificadas e uma destruída. Não há registros de óbitos, feridos ou desaparecidos.

No total, nove municípios foram impactados pelo alto volume de chuvas. Quatro Barras teve registro de inundações. Alagamentos foram identificados em Campina Grande do Sul, Curitiba, Guaraqueçaba, Piraquara, São José dos Pinhais e Morretes. Apenas em Guaraqueçaba, 2 mil pessoas foram afetadas. Antonina e Campo Largo registraram deslizamentos.

Neste momento as equipes estão levantando os danos para atender os atingidos e identificar a extensão dos estragos. As estações meteorológicas do Estado identificaram chuvas acima da média histórica para o mês de novembro em cidades do Litoral e da RMC. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), no total, choveu quase 900 mm a mais do que a média histórica do mês de novembro na soma de todas essas cidades.

O Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CEGERD) continua acompanhando a situação meteorológica do Estado para apoiar os municípios e enviar alertas para a população.

Em Campina Grande do Sul, equipes da Copel, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estão na região do reservatório do Capivari para orientar a população ribeirinha a respeito da elevação do nível do rio abaixo da barragem da Usina Governador Parigot de Souza.

BR-376 – Grande quantidade de terra, vegetação e detritos deslizaram sobre as pistas da BR-376 na noite de segunda-feira (28), após um grande acumulado de chuvas registrado. A rodovia está interditada nos dois sentidos e não há previsão para liberação do tráfego. Os bloqueios na BR-376 são na praça de pedágio em São José dos Pinhais (sentido Santa Catarina), no km 635, e em Garuva (sentido Curitiba), no km 1. São áreas com possibilidade de retorno para que ninguém fique preso na rodovia enquanto a pista não for liberada.