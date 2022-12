Valquir Aureliano

O domingo, 18 de dezembro, segue com o tempo bastante instável ao longo do dia. De acordo com a previsão do meteorologista do Sistema Tecnológico de Monitoramento Ambiental (Simepar), Lizandro Jacobsen, o destaque do dia será a grande amplitude térmica, ou seja, diferença entre a temperatura máxima e a mínima, entre as regiões do Estado.

