Ponte de Guaratuba – Arte/DER-PR

O Governo do Estado emitiu ontem a ordem de serviço para início do cronograma da Ponte de Guaratuba. O documento marca o começo do prazo de 32 meses estabelecido para a conclusão de todo o projeto, o que inclui a obtenção de licenças ambientais, elaboração do projeto executivo e execução das obras pelo Consórcio Nova Ponte, declarado vencedor do processo licitatório, com uma proposta de R$ 386,9 milhões.



A autorização para início dos trabalhos técnicos pelas empresas que compõem o consórcio sucede a assinatura do contrato, feita pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior na segunda-feira, quando comemorou a conclusão de mais uma etapa do aguardado projeto, em especial pelos moradores das cidades litorâneas.



“Serão dois meses para a empresa obter a licença ambiental, mais seis meses de projeto e, após isso, a execução da obra em si. Temos obra da ponte em si, mais acessos e entrocamentos que ligam alguns bairros da região, como a estrada do Cabaraquara”, explicou o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti.



Desde ontem, o Governo do Estado faz audiências públicas para apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) da obra da ponte e das vias de acesso.

A obra terá comprimento de 1.244 metros, com largura útil mínima de 22,60 metros. Estão previstas quatro faixas de tráfego de 3,6 metros cada, duas faixas de segurança de 60 centímetros cada, entre outras.