O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a partir desta segunda-feira (21) até o dia 10 de dezembro serão realizados bloqueios e desvio do trânsito de veículos na interseção da BR-376 com a Rua Joinville e Alameda Bom Pastor, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

A medida é necessária para execução de dispositivos de drenagem da obra do novo viaduto, que está sendo executado no local.

Todos os pontos de desvio e rotas alternativas estão sinalizados no local, sendo necessária a atenção e colaboração dos usuários, respeitando a sinalização e orientações dos funcionários da obra, visando garantir a segurança de todos e o bom andamento dos trabalhos.

BRADESCO – A obra prevê a elevação das pistas de rolamento da BR-376 para o tráfego de longa distância, com o trânsito de veículos das vias municipais sendo realizado pela passagem inferior do viaduto e por meio de duas rotatórias, evitando os congestionamentos e longos períodos de espera na interseção atual e garantindo mais segurança aos usuários.

O projeto executivo de engenharia do “Viaduto do Bradesco”, como é conhecido, foi elaborado pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais e doado ao DER/PR, que ficou responsável pela execução da obra. O investimento é de R$ 33.639.768,42.