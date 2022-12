Franklin de Freitas

Curitiba tem diversas obras artísticas espalhadas por praças, ruas e parques, conferindo à cidade um aspecto de “museu a céu aberto”. Além das obras de Poty Lazzarotto na forma de painéis que estão em vários lugares da cidade, outras enquadram a Capital.

No começo deste mês, por exemplo, foi entregue para a população a Praça das Pinhas, no cruzamento das Ruas Ivo Leão e Campos Sales, tem como elemento central um painel de cerâmica com ilustração botânica de pinhas e pinhões, a semente da árvore símbolo do Estado.

O painel de azulejos de 50 metros quadrados com o desenho de pinhas, pinhões e uma araucária, símbolos de Curitiba e do Paraná, é uma obra original de ilustração botânica de Ana Deliberador, do Centro de Ilustração Botânica do Paraná, reproduzida em placas de cerâmica pelo arquiteto Rômulo Lass. “Só quero agradecer pelo impulso dessa arte em Curitiba, no Paraná e no Brasil. Não há espaço para um mural como esse em nenhum outro lugar”, comemorou Ana Deliberador.

Além de mosaicos e pinturas, como a que orna a Prefeitura, a cidade ainda tem esculturas e monumentos nas ruas.