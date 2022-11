AEN

Cerca de 11 mil imóveis de Curitiba podem ficar sem água nesta terça (8) e quarta-feira (9) por conta de obras da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). Segundo a empresa, os serviços são no reservatório do Santa Cândida.

Veja, abaixo, a lista de bairros afetados.

Bairros afetados

Taboão;

Pilarzinho;

Santa Cândida;

Tingui;

Bacacheri;

Atuba;

Barreirinha;

Boa Vista;

Cachoeira;

São Lourenço.

As obras estão previstas para ocorrer entre 8h e 16h.

Segundo a Sanepar, a normalização do abastecimento de água está prevista para ocorrer até 8h de quarta-feira.