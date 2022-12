Gelson Bampi

Nos Colégios Sesi, a Educação Infantil tem metodologia diferenciada. São as Oficinas de Aprendizagem, método de ensino do Sesi que envolve a cultura maker – o “aprender fazendo”.

Nas Oficinas de Aprendizagem, a criança aprende interagindo com os colegas e com o ambiente em que vive, pesquisando e resolvendo situações problemas em equipe.

De acordo com a coordenadora do Colégio Sesi da Indústria do Portão, em Curitiba, Juliana Neppel Soares, as atividades pedagógicas curriculares e a rotina são organizadas de maneira a valorizar a inclusão de todas as crianças. “Nas rotinas diárias e semanais, consideramos os cuidados, as brincadeiras, as situações de aprendizagem orientadas com atividades permanentes e sequências planejadas”, comenta.

Planejadas de acordo com a faixa etária, as temáticas das Oficinas de Aprendizagem podem surgir de um evento da natureza – como uma chuva torrencial ou a escassez de água -, da sugestão de um adulto, ou da ideia ou curiosidade de uma criança. “Cada projeto está embasado na atenção dos educadores àquilo que as crianças dizem ou fazem, sempre alinhado ao contexto social”, explica Juliana.

Durante o ano letivo, há propostas de trabalho com ações sociais praticadas com a equipe pedagógica, famílias e crianças. “Campanha de arrecadação de tampinhas para contribuir com a troca por cadeira de rodas, campanha de chocolate e campanha de Natal, todas com cunho social, são alguns exemplos do que realizamos durante o ano.”

Alfabetização

Nos Colégios Sesi, a entrada da criança no mundo da escrita ocorre simultaneamente por dois processos: pela aquisição do sistema convencional de escrita – a alfabetização – e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento.

Segundo Juliana, especificamente no período da alfabetização, aplica-se o procedimento de observação e intervenção constantes. “Os indicadores de aprendizagem e desenvolvimento são as falas, os gestos, os movimentos, os pensamentos, as expressões, as ações e as produções orais e escritas das crianças, tomando-se como base a matriz de referência”, explica.

A metodologia compreende tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. “O brincar amplia a imaginação no campo da linguagem simbólica e desperta sensações e emoções essenciais para o desenvolvimento infantil.”

Cuidado com a nutrição

Na alimentação oferecida à Educação Infantil, há muito amor envolvido. A composição do cardápio é pensada de forma especial, afinal, são crianças de famílias com hábitos diferentes, cada uma com suas particularidades.

A nutricionista Cristina da Costa Martí afirma que é considerada a aceitação geral das crianças, a época do ano, atrativo da cor, textura e formato de cortes dos legumes, incluindo todos os grupos alimentares e diversificando a oferta semanal para atender todos os macro e micronutrientes necessários para essa fase de desenvolvimento.

Quando a criança ingressa na escola, traz consigo os hábitos alimentares aprendidos desde a gestação da mãe, período de lactação, introdução alimentar aos 6 meses e todas as particularidades da alimentação da família. Então, surgem novos temperos, texturas e sabores que, muitas vezes, não foram apresentados a ela. “Geralmente, a criança aceita o que lhe é seguro. Aos poucos, vamos criando um vínculo com a criança, ela se acostuma com os amiguinhos novos, com as professoras, com a nutricionista e merendeiras e, assim, sente-se segura para experimentar novos sabores”, explica a nutricionista Cristina da Costa Martí sobre os primeiros passos da introdução à alimentação escolar.

O intuito não é obrigar a criança a comer determinado alimento, mas dar oportunidades para experimentar, conversando e apresentando cores e sabores no prato. Para auxiliar nesse processo, há o “Encontro com a Nutri”, cujo objetivo é a entrada da nutricionista em sala de aula para conversar com as crianças sobre os alimentos. As crianças também vão à horta, fazem atividades lúdicas a partir desse tema, com culinária e exploração do alimento para que bons hábitos alimentares sejam aprendidos desde a primeira infância.

Matrículas abertas para o ano letivo de 2023 – Educação Infantil

Colégio Sesi da Indústria de Curitiba – Boqueirão

Endereço: Rua: Doutor Heleno da Silveira, n. 343 – Boqueirão

Mais informações: (41) 99685-9047