Um ônibus escolar virou alvo de um ataque a tiros na cidade de Bandeirantes (norte do Paraná), depois que tentou passar por um proteste de manifestantes contrários ao resultado das eleições presidenciais. A ocorrência foi na noite de quarta-feira (24), por volta das 21h30.

Segundo informações da TV Band, o ônibus levava 30 estudantes do Colégio Estadual do Paraná Cyriaco Russo. Eles estavam voltando de Itambaracá (a 12 quilômetros) de Bandeirantes) quando passaram em frente à base militar Tiro de Guerra, na Avenida Edelina Meneghel Rando. Nisso, tiros teriam sido disparados contra o coletivo. Pelo menos duas janelas foram quebradas. Por outro lado, ninguém se feriu.

Dois boletins de ocorrência foram registrados na Polícia. Em um deles, feito pela diretora da escola e pelo motorista do ônibus, “às 22h um homem procurou a Polícia Militar relatando que transportava alunos da fanfarra quando na Avenida Edelina Meneghel Rando, nas proximidades do Tiro de Guerra, os alunos perceberam quando o ônibus foi atingido por um disparo de arma de fogo. Relatou também que foi constatado que duas janelas do ônibus foram danificadas”.

Outro boletim de ocorrência teria sido registrado mais tarde por manifestantes. Segundo este, “a versão relatada sobre o ônibus de alunos ter sido atingido por um disparo de arma de fogo não procede. Relatou ainda que tomaram conhecimento que o ônibus fora alvo de um apedrejamento na cidade de Itambaracá e que tentaram atribuir o dano aos manifestantes”.

Testemunhas, contudo, afirmaram ter visto um homem de camisa branca e jaqueta preta que apontou uma arma e deu dois tiros.