Divulgação/Comec

A partir da próxima quarta-feira (7), a linha E72-JD.Izaura/Guadalupe, que faz a ligação de São José dos Pinhais com Curitiba, passará a operar em dois sentidos, de acordo com o horário do dia e conforme a maior demanda.

A mudança visa dar mais agilidade no deslocamento dos usuários.

Como vai funcionar:

Até as 14h29

Os veículos com sentido Jardim. Izaura que chegam pela BR-277, seguem pela Avenida Rui Barbosa e a Rua Pedro Karwowski diretamente para o ponto final no bairro Jardim Ipê (São José dos Pinhais).

No sentido Guadalupe (Curitiba) ele fará o trajeto passando pelo interior do bairro Guatupê.

Após as 14h30

Os veículos com sentido Jardim Izaura seguem pelo interior do bairro Guatupê até o ponto final no bairro Jardim Ipê.

No sentido Guadalupe ele fará o trajeto passando diretamente pela Rua Pedro Karwowski e a Avenida Rui Barbosa, até o acesso para a BR-277.

Para consultar a grade de horários clique AQUI.

Confira no mapa anexo como se dará o trajeto: