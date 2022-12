(Ricardo Marajó/SMCS)

O Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 entra na última semana de atrações com duas estreias: Ópera no Palácio Garibaldi e o Oratório no Parque Tanguá, tradicional espetáculo que marca o encerramento da festa natalina na capital paranaense, a maior programação gratuita de fim de ano do país.

A semana final reserva ainda sessões extras do balé O Quebra-Nozes, no Memorial de Curitiba, uma serenata no Hospital Nossa Senhora das Graças e missa na Capela da Glória, na véspera do dia do Natal.

Ópera no Palácio Garibaldi

Na segunda-feira (19/12), os holofotes natalinos voltam ao Largo da Ordem para a estreia do Natal do Palácio Garibaldi. Na fachada do imponente Palácio Garibaldi, edificação histórica de 1904 e marco da imigração italiana em Curitiba, serão apresentadas árias de óperas famosas, nas vozes de cantores líricos, como Maria Callas e Pavarotti.

O público ouvirá óperas como Mio Babbino Caro (Puccini), La Traviata (Giuseppe Verdi), La Donna é Mobile (Giuseppe Verdi) e Adeste Fidélis (John Francis Wade), entre outras. As apresentações do Natal no Palácio Garibaldi acontecem até quarta-feira (21/12), sempre às 19h30.



Para quem não conseguiu assistir as apresentações de O Quebra-Nozes, no início do mês, tem mais uma chance: nesta segunda e terça-feira, no Memorial de Curitiba, às 20h, haverá sessões extras do espetáculo que conta a história da menina Clara.

Outra chance que a semana também traz é a última apresentação do Natal Solidário na fachada do restaurante Madalosso, em Santa Felicidade. As três últimas sessões ocorrem nesta segunda-feira (19/12), às 19h30, 20h20 e 21h.

Oratório de Natal no Tanguá

Na terça-feira (20/12) estreia, às 19h30, o espetáculo final de encerramento do Natal de Curitiba. Ao ar livre, a superprodução reunirá um elenco de 30 atores, cantores e bailarinos para contar e celebrar a história do nascimento de Jesus.

Arautos em perna de pau, atores, cantores e bailarinos farão parte do espetáculo que terá como cenário a beleza natural e arquitetônica do Tanguá, um dos principais cartões-postais da cidade. A encenação ocorre ainda até sexta-feira (23/12), no mesmo horário, marcando o encerramento dos 32 dias da programação oficial do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022.

Roda-gigante, feirinhas e Caminho de Luz

Na praça Santos Andrade, a Vila de Natal Electrolux com o brinquedo gigante abre nesta sexta-feira (23/12), das 16h às 22h, para seu último dia.

Até sexta-feira também funcionam as tradicionais feirinhas de Natal das praças Osório e Santos Andrade. Ambas são uma ótima oportunidade para quem precisa comprar lembranças e presentes. Elas estarão abertas de segunda à sexta, das 10h às 22h.

Para quem agendou os passeios, segue de terça à sexta-feira (20 a 23/12) os passeios no Caminho de Luz da Ligga, nos parques Náuticos e Barigui. Para quem não conseguiu agendar, pode percorrer o circuito a bordo de ônibus. As linhas especiais de Natal partem dos terminais do Boqueirão e do Campina do Siqueira.

Confira as atrações do Natal de Curitiba nesta segunda-feira (19/12)

6h – Presépio no Parque Lago Azul

Rua Colomba Merlin, 831, Umbará

10h – Feira Especial de Natal da Praça Osório

Pç. Gen. Osório, 100 – Centro

10h – Feira Especial de Natal da Praça Santos Andrade

Praça Santos Andrade – Centro

14h – Natal da Família Folhas na Escola Municipal de Sustentabilidade

Rua Victor Benato, 210 – Pilarzinho

14h – Carrossel de Luz Marista no Parque Tanguá

Parque Tanguá – Taboão

14h – Natal Condor no Passeio Público

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 370 – Centro

19h – Árvore de Natal Centro Cívico

Avenida Cândido de Abreu, 817 – Centro Cívico

19h – Árvore do lago no Parque Barigui

Av. Cândido Hartmann, S/N – Bigorrilho

19h – Árvore de Natal da Rotatória do Parque Barigui

Av. Cândido Hartmann, 2355 – Bigorrilho

19h – Decoração do Natal O Boticário na Rua XV de Novembro

Calçadão da XV de Novembro – Centro

19h – Jardim dos Sonhos Ademicon

Rua Engenheiro Ostoja Roguski, 350 – Jardim Botânico

19h – Decoração da bola de Natal do Club Athletico Paranaense na Praça Afonso Botelho

Rua Engenheiros Rebouças, 3020 – Água Verde

19h30 – Natal da Família Moletta

Rua Nicola Pellanda, 5962 – Umbará

19h30 – Espetáculo no Restaurante Madalosso – Natal Solidário

Av. Manoel Ribas, 5875 – Santa Felicidade

19h30 – Rock’n Xmas no Hard Rock Café

Rua Buenos Aires, 50 – Batel

20h – Ballet O Quebra Nozes

Memorial de Curitiba – R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco



