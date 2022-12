Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou ontem o balanço final da Operação Luz na Infância, deflagrada na terça-feira, em 17 estados e no Distrito Federal, além de outros quatro países, para coibir os crimes de abuso e exploração sexual infantojuvenil, principalmente na internet.

No Brasil, foram presas em flagrante 42 pessoas acusadas de produzir, compartilhar ou armazenar conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Outras cinco detenções foram realizadas na Argentina (3) e no Panamá, por autoridades locais. No Paraná foram presas três pessoas.

Mais de 500 policiais civis participaram da ação em todo o País. (ABr)