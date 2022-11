PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas desde as primeiras horas desta quarta-feira (23) cumprindo mandados judiciais em operação contra organização criminosa atuante na região da fronteira com o Paraguai. Quatro pessoas foram presas em flagrante, incluindo um policial civil.

Doze mandados de busca estão sendo cumpridos simultaneamente em Foz do Iguaçu e Cascavel, na região Oeste do Paraná. Mais de 50 policiais civis estão atuando nesta missão, que conta com apoio de cães policiais da PCPR.

