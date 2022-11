Renato Mangolin

Começa nesta terça-feira (08), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, o 50º Festival Nacional de Teatro (Fenata 2022), que é organizado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), com apoio do Ministério do Turismo e amparo na Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A comédia “Tudo”, com montagem da Quintal Produções, do Rio de Janeiro, e dirigida por Guilherme Weber, inicia a série de espetáculos. No elenco estão nomes de artistas consagrados pela dramaturgia brasileira, como Vladimir Brichta, Julia Lemmertz, Dani Barros, Marcio Vito e Claudio Mendes. O espetáculo de abertura terá início às 20 horas, no Cine-Teatro Ópera.

O evento movimentará a cidade até o próximo domingo (13) com várias apresentações e mostras de teatro, a maioria gratuita, em diversos locais, incluindo praças e escolas. Ao todo, serão 84 peças, sendo 26 em espaços públicos e 58 em escolas e instituições. Durante os seis dias de festival, a expectativa é alcançar um público superior a 25 mil pessoas.

O Fenata conta, ainda, com a parceria das secretarias municipais de Cultura e de Turismo de Ponta Grossa e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Paraná (Fecomércio PR), além de patrocínio da iniciativa privada.

COMEMORAÇÕES – O diretor de Assuntos Culturais da UEPG, professor Nelson Silva Junior, responsável pela coordenação do Fenata, enfatiza o clima de celebração do cinquentenário de um dos festivais mais antigos do Brasil. “A programação para a abertura será para que as pessoas vejam e fiquem curiosas sobre o que está acontecendo, como se fosse uma festa de aniversário mesmo. Colorida, com sorrisos e alegria. Vamos trabalhar com performances antes da abertura, brindes e ações diferentes das edições anteriores”, destaca.

“O convite para participar desse festival em uma data tão especial obviamente era irrecusável. Esperamos que vocês não só assistam ao espetáculo, mas que acompanhem o festival e festejem esse momento tão especial, nesta data tão simbólica e tão expressiva”, afirma o ator Vladimir Brichta.

“Eu queria falar da minha alegria de participar das comemorações. Vai ser uma única apresentação com o espetáculo e espero que todos possam nos dar o prazer da presença nessa noite única de celebração”, completa a atriz Júlia Lemmertz.

DESTAQUE – De autoria do dramaturgo argentino Rafael Spregelburd, a comédia Tudo é uma das peças em circulação no País mais comentadas e aclamadas pelo público neste ano. O espetáculo estreou em abril no Festival de Curitiba e já foi visto por mais de 15 mil pessoas. A peça está indicada em seis categorias do Prêmio Cesgranrio: Melhor Espetáculo; Direção; Ator; Atriz; Desenho de Luz; e Cenografia.

Os ingressos são limitados e estão à venda por R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), no Shopping Palladium (Térreo). Os preços dos ingressos das demais peças da categoria adulta estão fixados em R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).

PROGRAMAÇÃO – Em paralelo à programação especial de abertura, outras atrações serão promovidas no entorno do Cine-Teatro Ópera, a partir de 19h30. Durante toda a semana, entre 10h e 16h, a Mostra de Rua fará apresentações nas praças Barão do Rio Branco, Marechal Floriano Peixoto e no Calçadão. Já a Mostra Especial e a Mostra Campos Gerais promoverão espetáculos de 15h às 16h, no Sesc Estação Saudade e no Lago de Olarias.