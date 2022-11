AEN

Com o objetivo de estimular o encontro entre pessoas em situação de vulnerabilidade social e aquelas que querem ajudá-las, a Superintendência Geral de Ação Solidária do (SGAS) lança a campanha Natal Voluntário 2022. Neste ano, o foco da iniciativa é atender crianças, adolescentes e idosos. As ações iniciam nesta quarta-feira (23) e devem prosseguir até 18 de dezembro.

A estratégia é envolver toda a estrutura do Governo do Paraná. Para isso, a SGAS enviou convites a todos os órgãos estaduais para que mobilizem os seus colaboradores e organizem ações voluntárias próprias. O convite também se estende à população paranaense para que dedique parte do seu tempo em prol das pessoas mais carentes.

Segundo a superintendente de Ação Solidária, Cristina Ricordi, o trabalho voluntário transforma as vidas de quem recebe e de quem o pratica. “A prática do voluntariado é algo muito recompensador, pois além de encher o coração daqueles que recebem, também faz toda a diferença para quem pratica”, afirma. “Há muitas pessoas que anseiam por atenção e carinho, por isso o ato de doar tempo e afeto ao próximo é algo muito nobre”, afirma.

Em anos anteriores, as iniciativas coordenadas pela SGAS resultaram na arrecadação de toneladas de alimentos, além de roupas, materiais de higiene e milhares de brinquedos, que foram doados a famílias de todas as regiões do Paraná antes do Natal.