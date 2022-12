Com certeza, a grande maioria das pessoas que passa pela Rua Professor Orlando Alves Chaves, no bairro Portão, em Curitiba, desconhece a trajetória desse importante paranaense. Por isso, aproveito a data de hoje, Dia Nacional do Cego, para homenageá-lo ― o que, aliás, já fiz, com mais detalhes, no meu livro “Histórias e Memórias do Instituto Paranaense de Cegos”*, lançado no ano passado.

