Divulgação

O padre Marciano Monteiro da Silva, pároco da Paróquia São Tomé, no município de São Tomé, no interior do Paraná, está desaparecido desde o dia 31 de março. Segundo informações repassadas pela Diocese de Umuarama, antes de desaparecer o religioso escreveu cartas nas quais informou que se ausentaria da Diocese por tempo indeterminado “a fim de rezar e silenciar”. A Diocese de Umuarama entrou em contato com a família, que também não tem informações sobre a localização do padre.

“A Diocese de Umuarama comunica que no dia 31 de março de 2023, Pe. Marciano Monteiro da Silva, pároco da Paróquia São Tomé, município de São Tomé-PR, Diocese de Umuarama, redigiu cartas nas quais informou que se ausentaria da Diocese por tempo indeterminado. Segundo o que ele mesmo informa nos escritos deixados, o propósito para sua ausência é a necessidade de se retirar, a fim de rezar e silenciar. Desde então, o padre está ausente da paróquia e incomunicável. A Diocese de Umuarama entrou em contato com a família, que também não possui maiores informações sobre a localização do padre”, afirma a Diocese, em nota oficial. “Assim, decorridos os dias, não havendo o retorno do padre às atividades paroquiais, e sem a possibilidade de contatá-lo, a Diocese, na manhã deste sábado (8), registrou Boletim de Ocorrência, junto à 21ª Subdivisão Policial de Cianorte-Pr. Aguardamos o desenvolvimento dos trabalhos das autoridades competentes, cientes do caso, assim como contamos com a oração dos fiéis em favor do bem do Pe. Marciano. Futuras informações serão notificadas pelos meios de comunicação oficiais da Diocese de Umuarama”, diz comunicado publicado no site da Diocese de Umuarama.

A polícia já investiga o caso.