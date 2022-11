Reprodução

Na noite dessa quinta-feira (10) a Guarda Municipal de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, recebeu um chamado informando um possível golpe do Pix. Após coletar as informações do comerciante que teria recebido via aplicativo o pedido de três caipirinhas, notado que o pagamento não teria entrado na conta e que o comprovante de PIX enviado pelo golpista apresentava indícios de ser falso, uma equipe da ROMU (Rondas Municipais) foi até o Jardim Cristal para averiguar a situação.

