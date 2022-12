O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu nesta sexta-feira (dia 2), dois mandados de busca e apreensão contra uma escrevente lotada no Serviço Distrital de Lagoa Verde, na comarca de Rio Negro, e de um ex-escrevente do mesmo cartório – pai e filha. A ação foi realizada com a Corregedoria da Justiça do Tribunal de Justiça do Paraná.

Conforme as investigações, os dois seriam responsáveis por um cartório clandestino mantido no Centro de Curitiba, onde lavravam escrituras e procurações em desacordo com as normas que regem o serviço extrajudicial. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Curitiba e cumpridos em uma sala comercial na capital e em uma residência em Mandirituba, Região Metropolitana de Curitiba.