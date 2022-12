O Palácio Avenida, na noite desta quinta-feira (foto: Ernani Ogata)

As luzes do Palácio Avenida — onde acontece o coral de crianças — foram acesas na noite desta quinta-feira (1) e assim vão ficar durante as noites de dezembro.

A apresentação do coral de crianças do Palácio Avenida está programada para os dias 9, 10 e 11 de dezembro.

Com o tema “As Cartas do Papai Noel, as inesquecíveis mensagens de Natal”, a 32ª edição do espetáculo fará um resgate à tradição e à essência dessa celebração. A apresentação de 2022 será dividida em um prólogo e cinco atos, que terão temáticas diferentes: imaginação, natureza, diversidade, amor e esperança.