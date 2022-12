Foto: Ernani Ogata

O calçadão da Rua XV de Novembro volta a receber o público nesta sexta-feira (9) para um dos mais aguardados retornos da programação do Natal de Curitiba. A apresentação do Coral de Crianãs no Palácio Avenida estreia às 20 horas.

Após dois anos em formato digital, o tradicional espetáculo volta a acontecer presencialmente até domingo. Desde 1991 é realizado o Natal do Palácio Avenida, com apresentações de um coro de crianças e adolescentes nas janelas do edifício.

Outro espetáculo marcado para esta sexta é “Papai Noel na Sumiçolândia”, um espetáculo musical de Natal que contará com música, dança, teatro e projeções mapeadas na fachada do Hospital Pequeno Príncipe. Gratuitas e a céu aberto, tem início às 21 horas.