Franklin de Freitas

Uma grande estrutura está em montagem na rotatória da Avenida Cândido de Abreu, próximo à Prefeitura de Curitiba, no Centro Cívico. Ali está programada a 19º edição Missa Natal Solidário, com o padre Reginaldo Manzotti. Com os trabalhos, o tráfego em parte da rotatória está bloqueado.



A festa, que acontece no sábado (17), começa às 15 horas. A programação, voltada para as famílias, conta com Terço de Jesus das Santas Chagas, Adoração ao Santíssimo e Santa Missa presididas pelo Padre Reginaldo Manzotti, e finalizando com a apresentação teatral do Auto da Anunciação de Nossa Senhor.

O evento é gratuito e acontece na rotatória do Centro Cívico e Praça Nossa Senhora de Salete.