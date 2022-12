Daniel Castellano/SMCS/Arquivo

Curitiba recebeu nas últimas horas a precipitação acumulada de 33 mm de chuva registradas na estação meteorológica do CEMADEN, localizada no bairro Boa Vista, e rajadas de vento de 24,1 km/h registradas na estação do SIMEPAR, localizada no bairro Jardim das Américas.

Foram registradas até o final da tarde as seguintes ocorrências :

03 Solicitações de fornecimento de Lona registradas pelo 153/199

Bairros: Boqueirão e Boa Vista.



05 Solicitações de queda de árvores e galhos, registradas pelo 153/199

Bairros: Sitio Cercado, Xaxim, Bacacheri, Novo Mundo e Boqueirão.

A Prefeitura Municipal de Curitiba permanece em atendimento 24 horas com equipes da GMC, servidores públicos e pelos agentes da Defesa Civil das Administrações Regionais.

Não há registro de feridos, desabrigados e desalojados.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC está em alerta, e informa que há previsão de chuvas moderadas nesta quinta-feira para Curitiba, e permanece, juntamente com as Administrações Regionais, em constante monitoramento para as possíveis ocorrências que possam vir a ocorrer.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).