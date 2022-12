Reprodução

O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira (7) o padre Reginei José Modolo como bispo titular de “Macriania di Mauritania” e auxiliar na arquidiocese de Curitiba (PR). O reverendo faz parte do clero de Cascavel (PR) e, até então, exerceu o ministério de pároco na Catedral Nossa Senhora Aparecida.

Padre Reginei José Modolo (padre Zico), nascido no dia 7 de janeiro de 1975, em Braganey (PR), é o segundo filho de Ivo Salvador Modolo e Juzilina Luzia Modolo.

Ingressou no seminário menor São José (1989). Graduou-se em filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (1992-1995) e em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1996-1999). Cursou master em bioética pelo Ateneo Pontificio Regina Postulorum (2005-2007), mestrado (2005-2007) e doutorado (2013-2016) em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Lateranense.

Foi ordenado diácono em 18 de fevereiro de 2000, em Ibema (PR), e presbítero em 8 de julho de 2000, em Braganey (PR), por dom Lúcio Ignácio Baumgaertner. Exerceu o diaconato e os primeiros anos de padre como vigário nas paróquias Catedral Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (2000-2004); Foi administrador paroquial da Catedral Nossa Senhora Aparecida (2004-2005); Pároco da paróquia Santa Tereza D’Ávila, em Santa Tereza do Oeste (2007-2013); Pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Cascavel (2016-2020); e da Catedral Nossa Senhora Aparecida (2020-2022).

Também exerceu as funções que exerceu, estão as de administrador diocesano (2021), vigário geral (2016-2021 e 2022), ecônomo diocesano (2008-2013), decano decanato Cascavel (2007-2009), presidente da associação do Clero e coordenador da Pastoral Presbiteral (2007-2009 e 2011-2013) e professor de Teologia Moral (2008-2013 e 2016-2022).