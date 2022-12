Divulgação Park Shopping Boulevard

Centenas de pais e crianças foram até o estacionamento do Park Shopping Boulevard na tarde de sábado (10) para receber o Papai Noel, que chegou em grande estilo, de helicóptero.

Depois de desembarcar o bom velhinho deu uma volta pelo shopping e posou para fotos, sendo muito festejado pelas crianças. Teve distribuição de pipoca e algodão-doce e apresentação de um Auto de Natal, encenado pela Cia. de Teatro ContArte Produções, que acompanhou o Papai Noel com bailarinas e soldadinhos de chumbo.

Ele fica no Park Shopping Boulevard até o dia 23.12, em um espaço com lareira, escrivaninha, caixa para depositar as cartinhas e uma caixinha para os bebês deixarem as chupetas.

O local fica em um dos corredores mais movimentados do shopping, perto da loja de decoração Dcor & Gift, que está com as vitrines enfeitadas nas cores do Natal. Quem visitar o Papai Noel também poderá conferir o presépio e o balão natalino.