Divulgação/Assessoria de Imprensa

Em seu primeiro Natal, o Park Shopping Boulevard preparou uma recepção de gala para o Papai Noel. Neste sábado (10), a partir das 14h, o bom velhinho chegará pelos ares, a bordo de um helicóptero. O desembarque promete ser um show à parte, em uma ação inédita em shoppings de Curitiba, coroando a decoração de Natal do empreendimento.

A recepção ao Papai Noel acontecerá com distribuição de pipoca e algodão doce, para a alegria dos pequenos. Em seguida, às 15h será encenado pela companhia de teatro ContArte Produções um auto de Natal, dentro do projeto “Vem Se Divertir”.

O bom velhinho vai ficar em um cantinho todo pensado para ele e nas crianças, junto ao Natal dos Ursos, em um espaço com lareira, escrivaninha, caixa para depositar as cartinhas das crianças e uma caixinha para os bebês deixarem as chupetas.

O local fica em um dos corredores mais movimentados do shopping, perto da loja de decoração Dcor & Gift, que está com as vitrines enfeitadas nas cores do Natal. Quem visitar o Papai Noel também poderá conferir o presépio e o balão natalino. “Caprichamos na decoração, com muitas cores e enfeites em tamanho gigante, além da chegada de cinema que o Papai Noel merece, para que o nosso primeiro Natal seja inesquecível”, explica Janaína Barroso, gerente de marketing do shopping.

Campanha de Natal

A Campanha de Natal “Compre, Ganhe e Concorra” também será lançada no sábado (10). A cada R$400 reais gastos em compras o cliente ganha um panettone da Cacau Show, com gotas de chocolate. Não é sorteio, sendo que o brinde é garantido assim que o limite de compras for alcançado. Além disso, a cada R$50 reais gastos nas lojas do shopping o cliente concorre a prêmios da Campanha Natal Premiado ACP, da Associação Comercial do Paraná.

Serviço

Chegada do Papai Noel de Helicóptero

Data: 10.12

Horário: 14h

Local: Park Shopping Boulevard

Endereço: BR-116, número 16303 – Xaxim