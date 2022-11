Reprodução/ECT

Uma das campanhas de solidariedade mais admiradas do Brasil, Papai Noel dos Correios, será lançada na próxima quarta-feira no Paraná. O superintendente estadual dos Correios, Akira Matsubara, fará a abertura da ação em evento que ocorre às 15 horas no prédio histórico da empresa no centro da capital (Rua XV de Novembro, 700).



Milhares de cartinhas emocionantes escritas por alunos matriculados na rede pública de ensino até o 5º ano, ou ainda, por crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade, serão disponibilizadas no Blog da campanha. As adoções de cartas poderão ser feitas on-line ou nas agências participantes.