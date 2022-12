Divulgação/Comec

Prevendo um aumento no tráfego de veículos, ocasionado especialmente pelas comemorações de final de ano, a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) decidiu acatar o pedido formulado pela Polícia Rodoviária Federal e suspender temporariamente as obras de implementação do sistema de iluminação que ocorrem na BR-376, na altura do bairro Campo Comprido, em Curitiba.

Segundo o documento da Comec, as obras estão suspensas desde às zero hora desta quinta-feira (22) e deverão retornar a partir das 23h59 do dia 02 de janeiro, ou seja, com intervenções a partir das 09h do dia 03. Com a determinação, todas as pistas em ambos os sentidos do trecho estão totalmente liberadas para o tráfego.

Segundo o diretor-presidente da Comec, Gilson Santos, o objetivo é evitar transtornos pra a população. “Sabemos que este é um período em que muitas famílias viajam e utilizam a BR-376 neste deslocamento, o que causa um considerável aumento no tráfego de veículos. Com a suspensão das obras queremos garantir que este deslocamento ocorra da melhor maneira possível, evitando qualquer transtorno neste período de festividades”, disse ele.