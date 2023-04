Fotos: Franklin de Freitas

Em comemoração aos 40 anos, o ‘Bem Paraná’ se prepara para oferecer um novo produto de comunicação para seu público. Está em fase final de implantação o Estúdio Bem Paraná, que terá a capacidade de gravar programas no formato de videocast, podcast e telejornais, com possibilidade de links ao vivo.



A nova fase do ‘Bem Paraná’ já está em andamento desde março com a produção audiovisual, que já pode ser conferida nas redes sociais do nosso veículo. Nos próximos dias, será dada a largada às gravações de vários programas de videocast e podcast das mais diversas áreas com a equipe do Bem Paraná e parceiros.



Rede do Bem

Também em comemoração aos 40 anos, o ‘Bem Paraná’ criou o projeto Rede do Bem, que reúne o perfil de 40 entidades e ONGs de Curitiba voltadas a ajudar causas relevantes para sociedade. Até a data do aniversário do Bem Paraná, no dia 17 de junho deste ano, serão publicados os perfis das entidades às quartas, quintas e sexta, com o objetivo de divulgar o trabalho e assim fomentar a participação da sociedade. As reportagens podem ser conferidas no endereço https://www.bemparana.com.br/rededobem/ e ao final serão reunidas em uma edição impressa especial.



História

Fundado pelo jornalista Roberto Barrozo, começou a circular na Grande Curitiba na forma impressa no dia 17 de junho de 1983 o ‘Jornal do Estado’, que em 2013 passou a se chamar ‘Bem Paraná’, que chega aos 40 anos com orgulho de cumprir o seu papel social no Paraná como veículo impresso e online de comunicação sério e comprometido com a verdade, ciente da sua importância e consciente da sua obrigação com os paranaenses.