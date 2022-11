José Fernando Ogura/AEN

A Sanepar vai instalar geradores de energia em balneários de Matinhos e de Pontal do Paraná, no Litoral do Estado, nesta quinta e sexta-feira. Os trabalhos fazem parte do programa de melhorias para garantir o fornecimento de água na região, principalmente na temporada.



Na quinta-feira, os trabalhos serão executados no balneário Praia Grande, em Matinhos, das 10h às 20h. Por esta razão, pode faltar água temporariamente nas regiões de Praia Grande, Flamingo, Bom Retiro, Solimar, Florida e Riviera I, II e III.



Na sexta-feira, o gerador será instalado no balneário Praia de Leste, das 8h às 12h. Além de Praia de Leste, podem ficar desabastecidos temporariamente as regiões do Jardim Canadá e Monções.