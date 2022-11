Manifestantes fazem gesto nazista em SC. reprodução video





O Museu do Holocausto, em Curitiba, publicou na quarta (2) uma nota afirmando que o gesto semelhante à saudação nazista, realizado por manifestantes bolsonaristas em São Miguel do Oeste , em Santa Catarina, é “ofensivo” e um “ultraje”. “Estética e contexto (social e histórico) deveriam ser suficientes para que não precisássemos nos deparar com cenas ofensivas como estas. A tentativa de associar esse gesto ao juramento à bandeira é mais um ultraje que a Justiça e a educação antifascista precisarão se debruçar”, afirmou o museu.

O ato, organizado para manifestar inconformismo com o resultado das eleições e com a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL), aconteceu nesta quarta-feira, 2, em frente à base do Exército na cidade do Oeste catarinense. Durante a execução do hino nacional, manifestantes vestidos de verde e amarelo estenderam suas mãos para frente, em um gesto semelhante ao “sieg heil” – “viva à vitória”, em alemão – usada pelo partido nazista alemão nos anos 30. Apologia ao nazismo é crime, e pode resultar em penas de dois a cinco anos de prisão.

A tentativa de associar esse gesto ao juramento à bandeira é mais um ultraje que a Justiça e a educação antifascista precisarão se debruçar. pic.twitter.com/Cc0O1upz35 — Museu do Holocausto (@MuseuHolocausto) November 2, 2022

Investigação

O Ministério Público em Santa Catarina já realizou uma apuração preliminar sobre manifestantes que fizeram uma suposta saudação nazista durante ato em São Miguel do Oeste e avaliou que ‘não houve intenção, aparentemente, de fazer apologia ao nazismo’. Segundo a Promotoria, das diligências cumpridas, não foram identificados ‘até o momento, indícios de prática de crime’, ‘muito embora a atitude ser absolutamente incompatível com o respeito exigido durante a execução do hino nacional e poder gerar alguma responsabilidade’.